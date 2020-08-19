عنتر يحيى :”هناك فرق بين هدفي وهدف الطاقم الفني والأنصار”

أكد عنتر يحيى، المدير الرياضي الجديد لإتحاد العاصمة، بأنه وضع مشروعا على المدى المُتوسط ويُركز عليه بشكل أساسي.

وقال خلال ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم الأربعاء :”أنا مدير رياضي، وأبحث عن نتائج على المدى المُتوسط”.

ليُردف :”هناك فرق بين هدف الطاقم الفني والأنصار، الذين يسعون للحصول على نتائج واضحة في المدى القصير”.

وأكد الدولي الجزائري الأسبق، بأنه يرفض بيع الأحلام للجماهير، وبأنه سيكون واقعيا الى أبعد الحدود.

وأوضح في نهاية المطاف، بأنه سيركز كثيرا على التكوين معتبرا إياه أولوية قصوى في السنوات القادمة.