عنتر يحيى وسوداني يهنئان الخضر بفوزهم على السنغال

عبّر الدوليان الجزائريان، عنتر يحيى، وهلال سوداني، عن مساندتهما للاعبي الخضر، من خلال تهانيهما بالفوز الكبير أمام السنغال.

ونشر عنتر يحيى، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” جاء فيها: “هنيئاً على هذا الفوز، صلابة، تماسك وموهبة، بهذه القيم تجعلوننا نحلم”.

ومن جهته، نشر هلال سوداني، هو الآخر، تغريدة عبر “تويتر”، هنأ من خلالها رفاقه بالفوز على السنغال، والتأهل للدور الثاني من “كان 2019”.

يذكر أن العربي هلال سوداني، غاب عن هذه الدورة من كأس أمم إفريقيا، بالنظر للإصابة التي كان يعاني منها، قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا.