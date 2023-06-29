عنتر يحيى يباشر مهامه الجديدة

باشر الدولي الجزائري الأسبق، عنتر يحيى، اليوم الخميس، مهامه الجديدة، مع فريق الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبين المحترفين.

ونشر عنتر يحيى، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مجموعة من الصور التي تظهره في أول يوم له في منصبه الجديد.

كما علق بطل ملحمة أم درمان، على هذه الصور، بتغريدة قال فيها: “المتعة.. المشاركة.. أحاسيس الميدان”.

يذكر أن عنتر يحيى (41 عاما)، تم اختياره مؤخرا ضمن الطاقم الفني لفريق الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبين المحترفين، في منصب مدرب مساعد.