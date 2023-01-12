عنتر يحيى يبدي دعمه للمنتخب المحلي عشية انطلاق “الشان”

عبّر النجم الدولي الجزائري الأسبق، عنتر يحيى، عن دعمه الكبير للمنتخب الوطني للمحليين، في منافسة الشان المقررة بالجزائر.

ونشر عنتر يحيى، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “حظ موفق للخضر في هذا الموعد القاري”.

كما أضاف بطل ملحمة أم درمان: “بكل قلوبنا، نحن خلف منتخبنا الوطني الجزائري”.

وأرفق عنتر يحيى، هذه التغريدة، بصور للملصق الترويجي لبطولة كأش أمم إفريقيا للمحليين، والذي يحمل شعار “مرحبا”.