عنتر يحيى يرد بقوة على قرار إقالته من سوسطارة

رد أمسية اليوم الخميس المُدير العام الرياضي المُقال من فريق إتحاد العاصمة عنتر يحيى بقوة على قرار إقالته من قبل عاشور جلول.

ونشر عنتر يحيى تغريدة مُطولة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها:”تلقيت للتو خبر إقالتي من قبل إدارة فريق إتحاد العاصمة”.

وأضاف:”هذا القرار جاء بدون أي إشعار مُسبق ولا أي مُقابلة بيني وبين رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة عاشور جلول”.

وختم:”أنا متأسف جدا لهذا القرار الذي أعتبره تعسفي ومُدبر رغم أنني قدمت كل شيئ لفريق إتحاد العاصمة منذ قدومي”.