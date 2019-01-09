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“عنتر يحيى” يرد على “أحمد أحمد” ويُدافع عن الجزائريين

الرياضة
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“عنتر يحيى” يرد على “أحمد أحمد” ويُدافع عن الجزائريين صورة مركبة
بقلم وليد كويني

ردّ “عنتر يحيى” القائد السابق للمنتخب الوطني، والمناجير الحالي لنادي “أورليان الفرنسي”، على رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “أحمد أحمد”.

بعد الكلام الإستفزازي من الملغاشي، أمس الثلاثاء، على سؤال لأحد الصحفيين الجزائريين، خلال حفل “الكاف” بالسنغال.

وجاء رد القائد السابق لـ”الخضر”، في منشور على “تويتر” قائلا: “يجب أن تحترموننا قليلًا فنحن أفارقة مثلكم، أو لأنّ بشرتكم بيضاء أكثر منّا؟”.

مضيفا:”هل هذه طريقة يتكلم بها رئيس للكاف؟ لطالما مثلنا إفريقيا بكل فخر”. في إشارة لتمثيل “الخضر” للقارة السمراء في مختلف المحافل الدولية.


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