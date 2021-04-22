عنتر يحيى يرد على مُنتقدي مزدوجي الجنسية ويكشف سبب قراره الغريب !

رد سهرة الأربعاء المدير العام الرياضي الحالي لفريق إتحاد العاصمة “عنتر يحيى” على البعض الذي ينتقد قرار مزدوجي الجنسية باختيار اللعب للجزائر.

لاعب الخضر السابق قال خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي:”الذين يظنون أن اختياري المنتخب الوطني على حساب فرنسا جاء في سن 21 سنة هم مُخطئون”.

“بدأت اجراءات تغيير الجنسية الرياضية عندما كنت ألعب لإنتر ميلان الإيطالي وكنت أبلغ من العمر 19 سنة وذلك قبل قدوم محمد روراوة لرئاسة الفاف”.

“راسلت الفيفا أنذاك من أجل اللعب للخضر وهذه الأمور يجب توضيحها للذين يقولون أن مزدوجي الجنسية اختاروا الجزائر بعد فقدانهم الأمل في التواجد مع فرنسا”.

وعن قرار اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب سنة 2012 رغم صغر سنه أنذاك:”عملت مع حاليلوزيتش لقرابة العام أنذاك وتعرفت على طريقة عمله”.

“هناك أمور يراها اللاعب داخل المنتخب ولايُمكن للجمهور أن يُشاهدها.. شعرت بأنني في النهاية خاصة من الناحية البدنية”.

“لارتداء قميص الخضر يجب أن تكون في قمة مستواك.. شعرت بأنني غير قادر على تقديم الإضافة فقررت الاعتزال ومنح الفرصة للشباب”.