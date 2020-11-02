عنتر يحيى يضع النقاط على الحروف في قضية “بن شاعة” !

أكد “عنتر يحيى” المدير الرياضي لإتحاد العاصمة، أن “بن شاعة” لاعب جيد ويمتاز بإمكانيات جيدة وتحدث معه عن وضعيته.

وقال “عنتر يحيى” في تصريحات لموقع الفريق: “تحدثت مع زكرياء قبل التعاقد مع المدرب، قلت له أنه سيعود إلينا ونرى مستواه وبعدها سنرى”.

وأضاف: “تحدثنا مع المدرب حول قضية بن شاعة وكانت هناك صعوبة في عودته للفريق بسبب عقليته”.

وتابع: “ليس لدي أي مشكل.. اللاعب يمتاز بإمكانيات جيدة وعندما يكون لدي شك في عقلية اللاعب لن أدخله في مجموعتنا”.

وختم كلامه: “فعلنا كل شيء من أجل إعادته للفريق وعند اجتيازه الـ PCR سيعود للتدرب مع U21 وعندما نرى أن عقليته لن تشكل عائقا سنعيده للفريق الأول”.