عنتر يحيى يعود لقضية تهميش بلايلي في انجي وينصحه بهذه الخطوات

أبدى الدولي الأسبق عنتر يحيى سعادته الكبيرة إثر تلقيه خبر انتقال نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي إلى بريست الفرنسي.

كما تطرّق عنتر يحيى لقضية تهميش إبن مدينة وهران في فريق انجي سابقا. وقال “بلايلي لاعب شاب ويستطيع التواصل مع اللاعبين، الآن لديه الفرصة ليُثبت أن تنقله إلى انجي كان مجرّد خطأ، أتمنى أن يعطي صورة جيّدة للاعب الجزائري”.

وأضاف عنتر يحيى “أعلم أنّه سعيد حاليا وهي نقطة القوة التي ستعطيه دفعة قوية، سيسيّر مشواره الاحترافي مجدّدا بتأني و طمأنينة”.

وختم “سيساعد حتما بريست وسيكشف نفسه للجماهير الفرنسية والأوروبية، كما سيضيف الإمتاع إلى البطولة الفرنسية”.