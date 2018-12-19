عنتر يحيى يفتح قلبه ويكشف أسرار مونديال 2010 !!

سينزل قائد المنتخب الوطني السابق عنتر يحيى سهرة اليوم الأربعاء بداية من الساعة ال22:45 ضيفا على حصة “le vestiaire” بقناة “RMC” الفرنسية.

وسيتحدث المناجير العام لفريق أورليان الفرنسي عن العديد من الأمور أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان التي جرت سهرة الثلاثاء في إطار كأس الرابطة الفرنسية.

هذا وسيكشف “عنتر يحيى” عن العديد من الأسرار التي تخص مونديال 2010 وكذا مروره بالدوري الألماني إضافة إلى حديثه عن المنتخب الوطني الحالي.