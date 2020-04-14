عنتر يحيى يكذب الإشاعات ويرد بحزم !!

كذب القائد السابق للمنتخب الوطني الجزائري عنتر يحيى الأخبار التي تحدثت عن التحاقه بفريق آنجي لتولي منصب مناجير عام.

بطل ملحمة أم درمان وفي تصريح لقناة فرانس 24 عن طريق حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” نفى الأمر جملة وتفصيلا.

لاعب فريق بوخوم الألماني السابق قال:”لاتوجد اي اتصالات بيني وبين فريق آنجي رغم العلاقة الرائعة التي تربطني بالرئيس شعبان”.

هذا كما أكد صاحب هدف التأهل لمونديال 2010 أنه بصدد التفاوض مع رئيس إتحاد العاصمة لتولي منصب مدير عام رياضي في الفريق الموسم القادم.