عنتر يحيى ينفي وجود أي خلاف مع “بلماضي”

نفى “عنتر يحيى” المدير الرياضي لنادي إتحاد العاصمة، وجود أي خلاف مع الناخب الوطني “جمال بلماضي”.

وكان البعض قد تداول إسم “عنتر” من أجل الترشح لرئاسة الفاف وأكدوا عن وجود بعض المشاكل بينه وبين بلماضي.

وقال “عنتر يحيى” بهذا الصدد: “تم تداول إسمي من أجل الترشح لرئاسة الفاف ولكني لم أصرح بأي شيء ولست هنا لأرد على الإشاعات”.

وأضاف: “ليس لدي أي مشكل مع الناخب الوطني ولن يكون لدي أي مشكل”.

وتابع: “كل ما يمكنني قوله أننا خلفه وأننا ندعمه من أجل قيادة الخضر لمونديال 2022 وهذا هو الأمر المهم”.