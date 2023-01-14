عنتر يحيى يهنئ المنتخب المحلي على فوزهم أمام ليبيا

أثنى الدولي الجزائري الأسبق، عنتر يحيى، على حفل افتتاح الشان، كما حرص على تهنئة المنتخب المحلي على فوزهم أمام ليبيا.

ونشر عنتر يحيى، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “حفل افتتاح رائع جدير بأهمية هذا الحدث الرياضي العالمي”.

كما أضاف بطل ملحمة أم درمان، بخصوص فوز الخضر على ليبيا: “فوز هام في بداية البطولة، تهانينا، تحيا الجزائر”.

وأرفق عنتر يحيى، هذه التغريدة بصورة من ملعب “نيلسون مانديلا”، لحفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين.