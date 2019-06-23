عنتر يحيى يهنئ زياني ويرحب به ضمن الطاقم الفني لأورليون

تفاعل الدولي الجزائري السابق، عنتر يحيى، الماجير العام لنادي أورليون، مع إعتزال مواطنه كريم زياني، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.

ونشر عنتر يحي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتو”، هنأ من خلالها كريم زياني، على المشوار الذي حققه كلاعب كرة قدم طيلة سنوات.

ومن جهة أخرى، رحب القائد السابق للخضر، بزياني، ضمن الطاقم الفني لنادي أورليون، متمنيا له النجاح في هذه التجربته الجديدة.

يذكر أن نادي أورليون، اتفق مع كريم زياني، لبقائه داخل أسوار النادي، أين سيشغل منصب مدرب للفئات الشبانية.