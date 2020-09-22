عنتر يحيى يوضح أسباب فسخ عقد مؤيد اللافي

كشف المدير الرياضي لفريق إتحاد العاصمة، عنتر يحيى، عن أسباب التخلي عن خدمات اللاعب الليبي مؤيد اللافي وتسريحه من الفريق.

وتحدث عنتر يحيى عن مستجدات فريق سوسطارة في تصريح للقناة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلا: ”

“عاينت العديد من المباريات مع المدرب سيكوليني، سواء تحت قيادة دزيري بلال أو منيز زغدود وبدأنا التفكير حول كيفية إعادة بناء الفريق”.

وأضاف: “لا يجب أن نبني الفريق على الأحاسيس.. نحن سنعمل على تجسيد المشروع، أعرف أن البعض يملكون علاقات مشتركة مع بعض اللاعبين ولكن لا يجب أن نأخذها بعين الإعتبار”.

“هناك بعض اللاعبين يعجبون صحفي أو عامل بسكك الحديد وهناك لاعب يعجب المدرب من أجل بناء الفريق، هناك خيارات فنية فقط”.

“يجب أن يعرف الأنصار أننا تملك الحق في إستقدام لاعبين فقط أجنبيين، مع العلم أننا لن نلعب أي منافسة خارجية الموسم المقبل، تسريح اللافي كان بالنظر إلى الجانب المادي، وهو في السنة الأخيرة من عقده الذي يربطه مع الفريق، وحتى الجانب الفني. عندما نعمل في إتحاد العاصمة “علابالنا واش رانا نديرو””.

“لا يمكنني أن أقنع إنسان بسبب تسريح اللافي ، لأنه يحبه ..”.