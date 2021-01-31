عنتر يحيى يُشيد بزملاء “كودري” قبل موقعة الداربي !

أشاد “عنتر يحيى“، المدير الرياضي لإتحاد العاصمة برفقاء القائد “كودري” الذين عادوا بنقطة ثمينة من بلعباس.

وقال “عنتر يحيى”: “المباراة أمام بلعباس لم تكن سهلة، أخذنا الكثير من الوقت قبل الدخول في المباراة”.

وأضاف: “الحمد لله على النتيجة المحققة بالرغم من صعوبة المباراة”.

في حين انتقد “فروجي” خط هجومه في الشوط الأول أين صرح قائلا: “لم نسدد كثيرا نحو المرمى في الشوط الأول”.

وأضاف: “كنا نسيطر على المباراة ولكن لم نتمكن من التسديد على المرمى”.

وتابع: “سعيد بالنتيجة المحققة، وبعد أن سجل الفريق الخصم الهدف الأول، وعدنا بهدف خارق للعادة”.