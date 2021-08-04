عنتر يحي: “بطبعي مكافح ولن أستسلم أبدا”
بقلم كريم.تيغرمت
أكد عنتر يحي المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، عزمه على مواصلة مهامه في الفريق، رغم الإنتقادات التي تطاله.
وصرح عنتر يحي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “أنا بطبعي انسان مكافخ، ولا أستسلم أبدا”.
وأضاف: “في بداية الموسم جئت بإرادة كبيرة للعمل، وهذا ما أقوم به حاليا، صحيح ارتكبنا بعض الأخطاء في البداية لكن عملنا على تصحيحها”.
وتابع عنتر يحي: “الأنصار الحقيقيين لاتحاد العاصمة يدركون جديا حجم العمل الذي أقوم به لمصلحة الفريق”.
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