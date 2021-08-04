عنتر يحي: “بطبعي مكافح ولن أستسلم أبدا”

أكد عنتر يحي المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، عزمه على مواصلة مهامه في الفريق، رغم الإنتقادات التي تطاله.

وصرح عنتر يحي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “أنا بطبعي انسان مكافخ، ولا أستسلم أبدا”.

وأضاف: “في بداية الموسم جئت بإرادة كبيرة للعمل، وهذا ما أقوم به حاليا، صحيح ارتكبنا بعض الأخطاء في البداية لكن عملنا على تصحيحها”.

وتابع عنتر يحي: “الأنصار الحقيقيين لاتحاد العاصمة يدركون جديا حجم العمل الذي أقوم به لمصلحة الفريق”.