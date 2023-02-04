عنتر يحي رفقة لجنة تنظيم كان 1990 حاضرون بملعب نيلسون مانديلا

تواجد القائد الأسبق للمنتخب الوطني عنتر يحي في المنصة الشرفية لملعب نيلسون مانديلا لمتابعة النهائي بين الجزائر و السنغال.

وأكّدت لجنة تنظيم الشان، ذلك حينما نشرت صورته الشخصية على الصفحة الرسمية، لها على “الفايسبوك”.

كما كشفت عن حضور أعضاء اللجنة المنظمة لكأس افريقيا للأمم 1990، الذين لبوا دعوة اللجنة المحلية لتنظيم الشان.

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