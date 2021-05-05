عنتر يحي: “محرز أثبت أنه لاعب كبير ونتمنى تتويجه برابطة الأبطال”

أشاد الدولي الجزائري السابق عنتر يحي، بمواطنه رياض محرز نظير تألقه في رفقة ناديه مانشستر سيتي في رابطة أبطال أوروبا.

وصرح عنتر يحي، في ها الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “كل الجزائريين سعداء بما يقدمه رياض محرز، الذي يعتبر سفير الجزائر”.

وأضاف الدولي الجزائري السابق: “محرز، تمكن من تسجيل ثنائية في نصف نهائي رابطة الأبطال، ما يعني أنه كان وراء تأهل فريقه للدور النهائي”

وتابع عنتر يحي: “نهنئ رياض، على كل ما يقدمه، وهذا دليل على أنه لاعب كبير، نحن فخرون به، وسندعمه في المباراة النهائية على أمل أن يتوج بهذه البطولة”.