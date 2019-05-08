عنتر يحي يستحضر مجازر “8 ماي 1945”

أحيا الدولي الجزائري السابق عنتر يحي، اليوم الأربعاء، ذكرى مجازر سطيف، قالمة، وخراطة، والتي تصادف الثامن ماي، من كل سنة.

ونشر عنتر يحي، تغريدة عبر حسابة الخاص على “تويتر”، لإحياء هذه الذكرى الأليمة، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء الجزائريين.

وكتب القائد السابق للخضر: “8 ماي 1945، في سطيف، قالمة، وخراطة، سقط الآلاف من الشهداء، لتحيا الجزائر حرة”.

وتابع عنتر يحي: “لن ننسى أبدا عشرات الآلاف من شهدائنا اللذين سقطو في مثل هذا اليوم، رحم الله شهداءنا”.