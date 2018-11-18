عنتر يحي يقترح برمجة مباراة في الذكرى العاشرة لملحمة أم درمان

اقترح الدولي الجزائري السابق، عنتر يحي، إجراء مباراة تجمع لاعبيي الخضر لسنة 2010، في الذكرى العاشرة، لملحمة أم درمان.

ونشر عنتر يحي، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، شكر من خلالها معجبيه الذين تذكروه، بمناسبة الذكرى التاسعة، لتأهل الخضر لنهائيات كأس العالم 2010.

وأكد بطل ملحمة أم درمان، أن الفوز المحقق أمام المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2010، جاء بمجهودات كل لاعبيي وطاقم المنتخب الوطني أنذلك.

واقترح في الأخير عنتر يحي، إجراء مباراة بملعب “05 جويلية” بالجزائر، في الذكرى العاشرة، لهذه المناسبة، والتي تتزامن مع تاريخ الـ18 نوفمبر.

يذكر أن عنتر يحي، هو مسجل الهدف الوحيد، في المباراة الفاصلة بين الجزائر ومصر، والذي منح من خلاله التأهل للجزائر، لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.