عنتر يحي يودع حليش بهذه الكلمات

تغنى قائد الخضر السابق عنتر يحي بخصال زميله السابق في الفريق الوطني رفيق حليش الذي أعلن إعتزاله اللعب للفريق الوطني بسبب تقدمه في السن.

وغرد صاحب هدف ملحمة أم درمان عنتر يحي على حسابه الشخصي في الانستغرام قائلا :”وصلت إلى المنتخب الوطني مثل الأخ الصغير..فرضت نفسك مثل القائد..من اجل مسيرة دولية رائعة وكبيرة ..تمتع بتقاعدك أخي…”

وسيعلن اللاعب الدولي رفيق حليش تقاعده من الفريق الوطني سهرة يوم الإثنين في المقابلة الودية التي سيشارك فيها رفقة أبطال إفريقيا والتي ستجمعه بالفريق البنيني بملعب 5 جويلية.