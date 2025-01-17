عنتر يحيى يتحصل على شهادة “الماستر محترف” في التخطيط التكتيكي

نال لاعب المنتخب الوطني السابق، عنتر يحيى، شهادة الماستر محترف في التخطيط التكتيكي، بحجم تكوين 890 ساعة.

ونشر بطل ملحمة أم درمان، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على منصة أنستغرام، صورة للشهادة التي تحصل عليها من جامعة برتغالية، بتقدير جيد 16/20،

وعلّق عنتر يحيى على الصورة: “لقد وصلت النتائج! أنا جد سعيد بحصولي على شهادة الماستر محترف في التخطيط التكتيكي. أشكر كل المكوّنين اللذين جاؤوا من كل أنحاء العالم للإشرف عليّ في التربص”.