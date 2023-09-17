عندك “فيزا” لدخول إسبانيا.. هكذا تتحصل على تصريح إقامة الطالب 2023

أصبحت إسبانيا البلد المثالي لمواصلة أو بدء الدراسة، ومن الوجهات المفضلة للطلاب لإجراء تدريبهم أو مواصلته. وكما هو معروف فإن أي أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي يرغب في الدراسة في إسبانيا يحتاج إلى الحصول على التأشيرة المناسبة وتصريح إقامة الطالب.

تصريح إقامة الطالب

فعندما يرغب أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي في متابعة دراسته أو بدءها في إسبانيا. يجب عليه أولا الحصول على تصريح الإقامة المناسب للبقاء للدراسة في إسبانيا بشكل قانوني.عادةً ما تكون مدة بطاقة الطالب هذه سنة واحدة، ويمكننا تجديدها أو تمديدها إذا تم استيفاء متطلبات معينة.

دخول إسبانيا كسائح وطلب إقامة الطالب

حتى وقت ليس ببعيد، كان من المستحيل دخول إسبانيا كسائح وطلب إقامة الطالب. حيث كان هذا النوع من تصاريح الإقامة مشروطا دائما بالحصول على تأشيرة مسبقة، ولكن منذ سبتمبر 2018، أصبح من الممكن الدخول إلى إسبانيا كسائح أو بأي تأشيرة أخرى، وأثناء إقامتك كسائح في بلدنا، يمكنك طلب تصريح إقامة الطالب هنا مباشرة.

من أجل تقديم هذا الطلب في إسبانيا، من الضروري تلبية سلسلة من المتطلبات. الأهم هو موعد قديم طلب للحصول إقامة الطالب أو تصريح الإقامة للدراسة.

متى يجب التقدم بطلب للحصول عليها؟

بمجرد الوصول إلى إسبانيا، يجب تقديم الطلب قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة. إذا لم يتم احترام هذا الموعد النهائي، فسوف يرفض مكتب الهجرة منح تصريح إقامة الطالب وسيفقد المعني فرصة الحصول على هذا التصريح بالبقاء للدراسة.

متطلبات إقامة الطالب

بمجرد استيفاء شرط الموعد الذي ذكرناه سابقا واللحظة المحددة التي يتعين علينا فيها طلب إقامة الطالب. يقوم المعني بمراجعة المتطلبات التي يجب عليه استيفائها. على غرار، أن يكون لديك قبول في مدرسة او معهد أو جامعة عامة أو خاصة، مصرح لها بالعمل قانونيا إما على مستوى المدينة أو المستوى الإقليمي.

وأن يمتلك الإمكانيات المالية بمعدل 100% من IPREM على أساس شهري. وفي هذا العام 2023، يعادل IPREM مبلغ 600 يورو شهريا. يعني ذلك أنه على المعني امتلاك مبلغ 600 يورو لكل شهر من أشهر الدراسة. وأن يكون لديه تأمين طبي عام أو خاص مع شركة تأمين مرخص لها بالعمل في إسبانيا، ويجب أن تغطي جميع المخاطر التي يغطيها عادة المواطنون. ويجب الحفاظ على هذا التأمين الطبي طوال مدة صلاحية تصريح الإقامة للدراسة.

هذه هي المتطلبات الرئيسية لطلب إقامة الطالب

عندما تتجاوز مدة الإقامة في الدراسات بإسبانيا ستة أشهر، يجب إثبات عدم المعاناة من أي من الأمراض ذات التداعيات على الصحة العامة بالإضافة إلى عدم وجود سجل جنائي، إذا كنت بعمر قانوني. يعني ذلك أنه على المعني تقديم شهادة خلو من الأمراض. كما يجب تقديم شهادة السجل الجنائي.

كيف أطلب إقامة الطالب؟

يجب تقديم طلب الحصول على تصريح إقامة الطالب للبقاء للدراسة في مكتب الهجرة في المدينة. التي أجريت فيها التسجيل في المدرسة.

ملاحظة مهمة

يجب وضع في الاعتبار أن إمكانية التقدم بطلب للحصول على إقامة الطالب الدراسية أثناء الوجود في إسبانيا ممكنة فقط لحامل هذا التصريح. لن يتم منح تصريح إقامة لأفراد العائلة، لذلك يجب عليهم الحصول على التأشيرة المقابلة في القنصلية الإسبانية في بلد المنشأ أو البلد الذي يقيمون فيه بشكل قانوني.