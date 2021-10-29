“عندما تجرحنا الأيام”.. مسلسل درامي يجمع أبرز نجوم الدراما الجزائرية

انطلق أمس الخميس من ميناء سيدي فرج بالجزائر العاصمة، تصوير المسلسل الدرامي “عندما تجرحنا الأيام” للمخرج عمار سي فضيل.

واختار المخرج سي فضيل والسيناسيرت حورية خدير الذي يخوض أول تجاربه التلفزيونية بعد أعمال سينمائية ناجحة، أبرز نجوم التلفزيون والسينما.

وتم اختيار كل من مصطفى لعريبي وعزيز بوكروني وفيزية توقرتي ونسرين سرغيني، لتجسيد أدوار البطولة.

ويشارك في المسلسل الذي ينتجه التلفزيون الجزائري، أسماء معروفة في المشهد الفني الجزائري.

ويتعلق الأمر بكل من آمال مينغاد ونسيمة شمس وعبد الكريم بريبر وعدلان بخوش وأحمد مداح وإيمان نوال وأسماء مهجان.

كما يشارك في المسلسل كل من فوزي بن براهيم ونصر الدين جودي وفنانين آخرين.

ويحكي مسلسل “عندما تجرحنا الأيام” قصة “خالد” الشخصية المركبة التي تتداخل وتلتقي مع شخصيات المسلسل الأخرى في علاقات مختلفة تأسست وتوطدت وتأزمت بناءً على رغبات خالد وجموحه، وحلمه الأكبر في إنجاب ولد لم يحصل عليه ولكن الحياة رسمت له أقدارا متقاطعة ووضعته في صراع مع مشاعر مكنونة لحلم ضائع.

وبعد غياب، عاودت الأيام ترتيب عهدٍ جديد بين “خالد” و”جميلة” ليحاول بعث قصة حبهما وسط رفض ابنتهما وفاء التي لم تقبل والدها الذي تركهما لأكثر من ثلاثة وعشرين سنة، تعانيان الأمرّين.

ويتوغل المسلسل عميقًا في الجانبين النفسي والاجتماعي للشخصيات الإنسانية من خلال نماذج تجسد قيما إيجابية وأخرى سلبية. كالحب والمثابرة والعمل لتحقيق الذات في مقابل الخيانة والجشع والطمع والكيد وغيرها. وكل ذلك في صراع تدفعه الأحداث التي يحركها خالد وباقي شخصيات العمل.