عندما تضيق الصدور من عصر شعاره.. «التطور الإلكتروني المذهل»

يقف المواطن العربي اليوم حائرا مندهشا، بل في كثير من المرات مفصوم الشخصية بسبب ما يراه وما يحاط حوله من فوارق حضارية بادية للعيان، سواء تلك التي يشاهدها بأم عينه أثناء تنقلاته وتجواله، أو تلك التي جلبتها له وسائل الإعلام بمختلف مشاربها.

وأكيد أنه كلما ازداد تساؤلا، ازداد قلقا ونقما تجاه واقع يومي يعيش بين جنباته ويتنفس هواءه صباح مساء؛ لأنه كلما فهم وخمّن بأن بلده الأصلي يحوز على مؤهلات سياحية وثقافية وثروات باطنية ومعدنية، عكس بعض الدول الأوروبية وحتى الخليجية، التي تملك القليل من هذه الموارد، بل أن أغلبها يعمل على استيرادها من أقاليمنا، ورغم ذلك تبدو حياة الفرد هناك مريحة وهانئة، بل صارت أوطانهم محجّا لكثير من العقول والطاقات، ومشاكلها أقل بكثير من مشاكلنا وأزماتنا، بل أن الفوارق الاجتماعية لا أثر لها تقريبا، أو قل بدرجات جزئية وأقل بسبب السياسات الناجعة والمسطّرة من طرف الحكومات والهيئات والمنظمات التي تراعي في المقام الأول قيمة الإنسان وكيفية عيشه بين أحضان كل القيم الإنسانية وبجزء كبير من الكرامة.

هذا النوع من المنظمات والهيئات لا تكاد تشتم لها رائحة عندنا، على الرغم من وجودها على الورق وبالتسمية، إذ يصبح لسان حال خطاب المواطن اليومي، كلما حانت له الفرصة مُقرّا بأن بلده الأصلي يعاني من معضلات وتشنّجات كبرى في التسيير والتقنين، وأن هنالك أعطابا وجب على القائمين على شؤون الحكم أن يسارعوا في التخلص منها وتفكيك شفراتها.

والأكثر من غريب أنها تبدو للجميع واضحة وضوح الشمس، أي مشخّصة والجميع يعطيك بشأنها وصفة علاج كاملة وبسرعة البرق، لكنك تراه يزداد يأسا وقنوطا ولا يفكر إلا في كيفية الهرب والهجرة، يوم يسمع عن كثير من الحقائق والتصريحات الصادرة من أجندة نفس المسؤولين، والتي لم تعد في كثير من المحافل والمحطات إلا ذرّا للرماد في العيون كما يقال، أو هي في الأصل عبارة عن وعود مستقبلية، معظمها لا يدخل إلا في ثقافة الديماغوجية والهروب نحو الأمام

. وليت الأمر يتوقف عند هذه الطبقة الدنيا، والتي هي بحجم مستواها السفلي تفهم وتفقه مثل هذه المسائل جيدا، بل كيف سيكون الأمر يا ترى مع الكوادر والإطارات المثقفة والأدمغة التي جلّها لا يتمنى فقط، بل يسعى سعيا حثيثا وبإصرار إلى العمل والعيش خارج الحدود، أينما يجد الحياة هناك أكثر رفاهية وتألقا، فلقد بلغت حدود الصبر أوجّها لدى الكثيرين، منهم ممن يزدادون طلبا للتخلص من هذا الواقع المعيشي المرير، يوم تجدهم يتدافعون على مداخل السفارات، حيث يزداد مستوى القلق لديهم حسب مستوى الكره والتشاؤم أمام أنفسهم وأحوالهم وأينما ولّوا وجوههم.

وهنا، وفي هذا المنعرج بالذات، تجدهم دوما يسخرون ويستهزئون من واقعهم الذي يعتبرونه دوما في المراتب الأخيرة، على أساس أن الأمل في حد ذاته نفذ ونصاب شدّ الرحّال قد اكتمل، ونحن هنا نتحدث عن فئة الشباب وأغلب الطلبة، خاصة الجامعيون منهم. أما إذا عرّجنا على الفئات الأخرى، فإنك تلحظ لا محالة تلك الغصّة من المرارة عالقة في حلوقهم ولا تسمع منهم إلا الأدعية الداعية إلى إصلاح حال هذا البلد، وفي أذهانهم أن كل شيء أصبح واضحا، وأن المتلصّصين منعدمي الضمير، أصبحوا هم من يتحكمون في رقاب الأغلبية ويزدادون تمركزا ونفوذا، ولا حول ولا قوة لهم، بل يعيشون يومياتهم مجرد ضحايا.

وقد ضاقت صدورهم من حجم المشاكل والمتاعب التي جلبها هذا العصر المتسّم بالسرعة والدقة والتطور الإلكتروني المذهل، وصولا إلى الثقافة الرقمية الحسّية، ليصبح السؤال الجوهري: ما الفرق بيننا وبين الغرب إن لم يكن التخطيط الجيد والمحكم ووضع الحسابات الدقيقة لأدنى المسائل وإقامة العدل والشفافية في تناول الأمور وإدارتها؟!، وبعد كل هذا التيه الذي عاشته، جاء الدور على العقول التي بدورها أصيبت بداء الخلط وعدم الفهم، بل عجزت وأعيقت عن تفسير ما يحدث في كل الاتجاهات!.