عندما تُكذّب جريدة الشروق مديرها.. كاتب سيناريو الرايس قورصو مصري!

لم تعمر أكاذيب ومزاعم مسؤولي الشروق ومن معهم طويلا، بشأن سيناريو مسلسل “الرايس قورصو”، وسرعان ما انكشفت الحقيقة حول تلك الأراجيف والافتراء.

يكشف مقال صحافي قديم نشرته جريدة الشروق، أن مدير عام مجمع الشروق اعترف بعظمة لسانه، أن كاتب السيناريو هو كاتب مصري وقع عليه الإختيار من بين عدد من الكتاب المختصين في المجال الفني.

فبتاريخ 2 أفريل 2018، نشرت جريدة “الشروق في عددها رقم 5775 وعبر الصفحة رقم 18 مقالا عن الكاتب المصري، ودوره في كتنابة سيناريو “الرايس قورصو”.

وتحت عنوان “لأول مرة.. مخرج مصري في الدراما الجزائرية”، تحدثت الجريدة ذاتها عن المخرج عادل أديب وكذلك عن كاتب سيناريو العمل المصري، وائل عبد المجيد.

وكتبت جريدة “الشروق” أن كاتب السيناريو الموهوب وائل عبد الحميد من مصر، قد تم اختيار النص الذي كتبه، وسط تنافس بين عدد من كتاب السيناريوهات.

ويفضح المقال الشروق نفسها وكل من سار في فلكها ودار في دوائرها، من الباحثين عن الشهرة والنجومية، الذين حاولوا ركوب وتبني العمل الضخم الذي سيبث خلال الشهر الكريم، حصريا عبر قناة “النهار”.

وقد عاين محضر قضائي مقال جريدة “الشروق” وحرر محضرا بذلك، تحضيرا لرفع دعاوى قضائية ضد “الشروق” وكل من نسب العمل إليه.

خاصة بعض النكرات والوجوه البئيسة المحسوبة ظلما على قطاع الفن والفنانين، من قاموا بنشر أجزاء من سيناريو “الرايس قورصو” على منصات التواصل الإجتماعي بعدما نسبوا ذلك العمل الفاني الراقي لأنفسهم.