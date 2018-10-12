عندما يجر “الفايسبوك” مستخدميه إلى السجن في الجزائر.. قصص وقضايا!!

عجت أروقة المحاكم الجزائرية، بقضايا سوء استخدام الفضاء الإفتراضي “الفايسبوك”، حيث لا يمر علينا يوم إلا ويصل إلى مسامعنا قصصا وقضايا جرت رواد الفايسبوك إلى المحاكم وتسببت في سجنهم.

تهديد، انتحال صفة، نشر صور مخلة بالحياء، قذف.. وقضايا عديدة أخرى متنوعة، جرت أصحابها إلى السجن، حيث ظن هؤلاء أنهم مختبؤون وراء العالم الإفتراضي ولا يمكن الوصول إليهم من قبل مصالح الأمن المختصة في الجريمة الإلكترونية.

على غرار قضية الرئيس المدير العام لمجمع “النهار”، عندما أقدم رئيس دائرة سابق على تصويره رفقة حرمه السيدة سعاد عزوز، أثناء تواجدهما في باريس، وارسلها إلى أحد المدونين الذين يكنون الحقد لـهما، وقام بنشرها على الفايسبوك، إلا أن السيدة عزوز حن قلبها على الفاعل كونه شيخ كبير في السن، وانقذته رفقة ابنه من السجن بعدما تنازلت عن القضية.

إدانة إطار وزوجته بـ 9 أشهر حبسا نافذا نشرا صورا لزوجة المرحوم نبيل حيماني

تمت إدانة إطار وزوجته بـ 9 أشهر حبسا نافذا وإلزامهما دفع غرامة مالية قدرت بـ 50 ألف دينار لكل منهما بسبب نشر صور وفيديوهات خليعة على “الفايسبوك” خاصة بزوجة المرحوم حيماني، وهذا بعدما أودعت الأخيرة دعوة قضائية ضد زوجة المعني التي نشرت صورا لها على الفضاء الأزرق.

صفحة فايسبوك لوزير البريد هدى فرعون تدخل شابا الحبس

تورط شاب ينحدر من ولاية المسيلة في قضية إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي باسم وزيرة البريد وتكنولوجيات الإتصال هدى فرعون، الشاب تجرأ على نشر منشورات تسيئ لحريتها الخاصة وتهينها كهيئة نظامية.

المشتبه فيه تم احالته على قاضي التحقيق، بعد أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

مروجا إشاعة وفاة الرئيس بوتفليقة على الفايسبوك وانتحال صفة “النهار”.. إدانتهما بـ6 أشهر حبسا نافذا

أدين الشابان اللذان روجا لإشاعة وفاة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على “الفايسبوك” وانتحال صفة قناة “النهار” بـ 6 أشهر حبس نافذة.

وجاء حكم المحكمة، على الشابين، بتهمة الإساءة وانتحال صفة “النهار” عبر الفايسبوك، حيث يتواجدان رهن الحبس من حوالي20 يوما.

وينحدر الطالبان الجامعيان، اللذان يبلغان من العمر 21 سنة، أحدهما من مغنية والثاني من ندرومة ويدرسان بجامعة تلمسان.

وكانت إدارة قناة “النهار”، قد أخطرت وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، بخصوص صفحة على “الفايسبوك” تحمل اسم “النهار” وإطلاق إشاعات بإسمها.

يجدر الذكر، أنّ صفحة مفبركة تحمل اسم “عشاق ومحبي قناة النهار”، قد نشرت إشاعة وفاة الرئيس بوتفليقة، ونسبتها إلى قناة “النهار”.

العدالة تتحرك ضد حملة فايسبوكية لرش النساء غير المحجبات بحمض الأسيد في الشوارع

كان وزير العدل السابق الطيب لوح، أعلن أن النيابة العامة حركت دعوى عمومية في عدة ولايات، تخص العنف ضد المرأة انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء في القضية أن العديد من الشباب نشروا دعوات لرش النساء غير المحجبات بحمض الأسيد في الشوارع.

وهذا عقب حادثة الاعتداء على فتاة مارست الرياضة قبل الإفطار في رمضان، والتي وجدت مساندة من قريناتها.

عشريني نشر صورا لرضيع معلق من ملابسه في “البالكون”.. عامان حبسا نافذا

وجد شاب في العشرينيات من عمره، نفسه مدانا بالحبس النافذ لمدة عامين، بعدما أقدم على نشر صور رضيع على “الفايسبوك”.

حيث نشر العشريني، صور الرضيع وهو يعلقه من ملابسه بنافذة مطلة على علو شاهق من احدى العمارات بباب الزوار بالعاصمة.

منتحل صفة الوزير الأول السابق على الفايسبوك أمام العدالة

ومن القضايا أيضا، أوقفت مصالح الأمن المختصة في الجريمة الإلكترونية شخصا انتحل صفة الوزير الاول السابق عبد المجيد تبون على الفايسبوك.

حبس 3 أشخاص بسبب أنشطة معادية للدين على الفايسبوك

كانت شرطة المسيلة قد اعتقلت 3 أشخاص، يعبرون عن أفكار فلسفية من شأنها أن تلح ضررا بالدين الإسلامي في مجتمع محافظ.

كما حجزت عناصر الشرطة أجهزة إعلام آلي في بيوتهم يستعملونها في تنشيط صفحتهم على الفايسبوك.

توقيف شخص نشر صور قاصر مخلة بالحياء على الفايسبوك

تمكنت مصالح الأمن بولاية غليزان، من القبض على شخص متهم بالتشهير بصور قاصر عبر الأنترنت.

القضية جاءت إثرى شكوى تقدم بها ولي الضحية، يتهم المشتبه فيه بالتحريض على شرب الخمور وفساد الأخلاق.

وتصويره في وضعيات مخلة بالحياء ونشرها عبر شبكة الفايسبوك، المشتبه فيه تم تقديمه لوكيل الجمهورية والذي أودعه الحبس.

“العاهرات والشواذ بعنابة” صفحة على الفايسبوك تدخل أصحابها السجن

سلط وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 50 ألف دينار في حق7 أشخاص بينهم فتاة.

تهمة العصابة جاءت على إنشاء سنة 2013 صفحة على الفايسبوك تحمل إسم “العهرات والشواذ بعنابة”.

يتم من خلالها عرض صور وفيديوهات لعشرات الضحايا عبر كامل التراب الوطني في وضعيات مخلة بالحياء.