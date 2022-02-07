قناة النهار عندما يصبح عمل الزوجة ضروري للتغلب على الظروف المعيشية بقلم قناة النهار نشر في 07 فيفري 2022 - 16:00 مجتمع شارك غرِّد أرسل 112 0 عندما يصبح عمل الزوجة ضروري للتغلب على الظروف المعيشية رابط دائم : https://nhar.tv/5vRLb اقرأ أيضا أحلام توفر فحوصات طبية بـ 500 دج تخفيفا لمعاناة المرضى قناة النهار 04 فيفري محرز: "ندرك أن مباراة الغد لن تكون سهلة" الرياضة 19 جانفي أجواء باردة دون الصفر في المناطق الداخلية قناة النهار 28 جانفي صريح جدا: جزائريون مع فكرة حظر تطبيق التيك توك..لماذا؟ قناة النهار 06 فيفري رفض الإفراج عن ريفكا ونوميديا لزول و9 متهمين آخرين الوطني 02 فيفري غلق المدارس بسبب كورونا..حماية من الوباء وتأثير على أداء ومهارات التلاميذ قناة النهار 02 فيفري عنابة: 8 جرحى في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بعمارات المدينة الجديدة أخبار الجزائر 20 جانفي البليدة: تعطل المصاعد الكهربائية يتسبب في معـ.ـاناة سكان العمارات قناة النهار 29 جانفي توقعات مناصري المنتخب الوطني ضد كوت ديفوار.. ورسالتهم لوزير السعادة قناة النهار 19 جانفي رئيس الكاف: المنتخب الجزائري يجعل إفريقيا تفتخر قناة النهار 22 جانفي