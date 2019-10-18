عندما يلبس الطبيب قفاز الجزار.. حقائق صادمة يعيشها مرضى مستشفى القطار

*غياب الممرضين العاملين بالفترة الليلية منذ 2 سبتمبر

*وفاة مريض بسبب الإهمال بتاريخ 4 أكتوبر

*عمال النظافة يعملون كممرضين منذ سنوات دون أي مؤهلات

رفع مرضى متابعون في مصلحة لومبير بوعكاز، بالمؤسسة الاستشفائية المختصة في الأمراض المعدية، الهادي فليسي، القطار سابقا، شكوى قضائية ضد مدير المؤسسة.

وجاء في الشكوى المودعة لدى وكيل الجمهورية بباب الواد، تحوز النهار أون لاين على نسخة منها، أنه تم تقديم الشكوى ضد مدير المؤسسة والطاقم الشبة طبي، بسبب التصرفات التي تنجم منهم، والتي تسبب خطرا على أرواح المرضى.

وأورد المرضى في معرض الشكوى، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، تغير الوضع الى غير عادته من قبل الطاقم الشبه طبي، الذي أصبح يقوم بتصرفات غير مهنية وغير إنسانية.

وحسب المرضى، فقد كان الطاقم شبه الطبي، يقوم بوقفات احتجاجية دون تقديم الرعاية الصحية اللازمة، سواء بتقديم الدواء، أو نزع عينات من الدم بالتحاليل الطبية التي وصفها لهم الأطباء، وهذا كل يوم أحد ابتداء من 16 جوان 2019.

ونتيجة لهذا الأمر، تقدم المرضى بشكوى لمدير المؤسسة، لإصلاح هذا الوضع، وذلك بتاريخ 23 جويلية 2019، لكن دون جدوى.

وبعد مرور الوقت، ساءت الأمور أكثر وأكثر، فتارة يكون هناك ممرض واحد في اليوم، وتارة يكون هناك ممرض يرفض تأدية مهامه، وتارة لا يوجد ممرض في المصلحة، وهذا فيما يخص الفترة الصباحية.

أما في ما يخص الليل، ومنذ 2 سبتمبر 2019، لوحظ غياب كل الممرضين يوميا وهذا من الساعة الثالثة مساء الى غاية الثامنة صباحا، وكل يوم جمعة وسبت الى غاية يومنا هذا.

وكشف المرضى، أنه بتاريخ 4 أكتوبر 2019، على الساعة 4 صباحا، ساء وضع أحد المرضى، مما استوجب على الطاقم الطمي تقديم الاسعافات الأولية له في ظروف صعبة، كون الطاقم الشيه الطبي غائب، ما أدى الى وفاة المريض.

وأكد المرضى أن ممثلي الطاقم الشبه الطبي بالقطار يحرصون ويتعمدون دائما على انتهاك الحقوق الانسانية، وهذا بالإلحاح في طلباتهم المتمثلة في تسليم حياتهم الى عمال النظافة الذين يعملون كممرضين منذ سنوات، دون أي مؤهلات.