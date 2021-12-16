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قناة النهار

عندي طموحات كبيرة وحبيت نحققهم في وقت واحد..و لكن للأسف ماقدرت نحقق حتى هدف

بقلم قناة النهار
عندي طموحات كبيرة وحبيت نحققهم في وقت واحد..و لكن للأسف ماقدرت نحقق حتى هدف
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عندي طموحات كبيرة وحبيت نحققهم في وقت واحد. كما و لكن للأسف ماقدرت نحقق حتى هدف

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