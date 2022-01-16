عندي 4 أطفال..كيفاش نعزّز الثقة في أنفسهم؟

همعندي 4 أطفال كيفاش نعزّز الثقة في أنفسهم؟

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غرس الثقة بالنفس عندهم، أحد المهام الأساسية للأبوين، التي يحتاج إليها بشدة منذ سنوات حياته الأولى.

وهو ما يمكن القيام به بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الطرق على مدار سنوات نمو الطفل وتطوره، لأن ثقة الطفل بنفسه .هي وليدة أحداث ومواقف وردود فعل تجاه تصرفاته، تتبلور داخله تدريجيًا، وتؤثر فيه منذ طفولته. حتى يكتسب هذه الصفة، وتصبح أساسًا لحياته وعاملًا مهمًا في بناء شخصيته القوية القادرة على اتخاذ القرارات. وتحمل المسؤولية، ومواجهة المشكلات في ما بعد.

الثقة بالنفس وتقدير الذات أعظم ما يمكنكِ تقديمه له، فالأطفال الذين لديهم ثقة بالنفس، يشعرون بالحب والقبول والسعادة. وتزيد إنتاجيتهم ويتطورون أسرع ممن لا يشعرون بنفس مقدار الثقة بالنفس.

ولكي تزرعي فيه هذه الصفة اتبعي ما يلي، راعي الفروق الفردية بينهم، ولا تتجاهلي أن لكل طفل شخصيته وقدراته. لتفادي الأضرار التي تصيبه عندما تقارنينه بالآخرين. وحتى لا يشعر بالدونية. شجعيه على تحسين أدائه الحالي. وقارنيه بالسابق، حتى يشعر بالتقدم والإنجاز، وحددي نقاط قوته وامدحيها. وركزي على الجوانب الإيجابية في شخصيته، فإذا أخفق في شيء ما، اثني على تفوقه في شيء آخر. ليشعر بالثقة والقبول.