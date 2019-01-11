عنصرية “أحمد أحمد” توحّد الجزائريين و”المصاروة”

تواصل التصريحات العنصرية التي أطلقها رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، في حق إعلامي جزائري صنع الحدث على مواقع التواصل الإجتماعي.

ووصل الأمر إلى الجمهور المصري الذي أبد هو الآخر إمتعاضه الكبير من تصريحات الملغاشي، ووصفها بالعنصرية إتجاه بلدان شمال إفريقيا.

كما إنتقدت بعض المنابر الإعلامية بمصر، خرجة خليفة “عيسى حياتو”، كما تداولو الرد الذي جاءه من القائد السابق لـ”لخضر” عنتر يحيى.

وعلق أحدهم قائلا:”قال إفريقيا؟ دع المنتخبات العربية (يقصد شمال إفريقيا) تشارك في البطولة الآسيوية لنرى إذا بقي للبطولة الإفريقية طعم”.