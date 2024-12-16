عنكبوت ينسج شبكة داخل أذن إمرأة!

أظهر مقطع فيديو مدهش لحظة غريبة ومثيرة للرعب، عندما إكتشف أطباء شبكة عنكبوتية داخل أذن امرأة في مستشفى بمقاطعة سيتشوان، بالصين.

وكانت المرأة تشعر بطنين وألم غريب في أذنها، مما دفعها للتوجه إلى المستشفى بمقاطعة هويدونغ الشعبية بحثاً عن السبب.

ووفقاً لتقرير صحيفة ذا صن البريطانية، اكتشف الأطباء أن العنكبوت كان يستقر داخل قناة الأذن، حيث نسج شبكة تشبه طبلة الأذن.

وفي اللحظة المرعبة التي وثقها الفيديو، أرسل الطبيب مسباراً مزوداً بكاميرا داخل أذن المريضة اليمنى.

وأظهرت اللقطات منظاراً داخلياً يكشف عن شبكة حريرية بدت وكأنها طبلة أذن مزيفة.

وأوضح الدكتور هان شينغ لونغ، من قسم الأنف والأذن والحنجرة، أن الشبكة كانت متقنة للغاية وتشبه طبلة الأذن بشكل كبير.

وأضاف: “عندما أدخلنا المنظار لأول مرة، لم يظهر أي شيء غير طبيعي. لكن عند الفحص الدقيق، لاحظنا حركة طفيفة أسفل الشبكة”.

وبدأ الطبيب بإزالة الشبكة بحذر، لكن العنكبوت حاول الهروب وهاجم المسبار. ف

وفي النهاية، تمكن الفريق الطبي من إزالة العنكبوت بسلاسة دون أن يلحق أذى كبيراً بالمرأة.

ولحسن الحظ، كان العنكبوت غير سام، واقتصرت الأضرار على إصابات طفيفة في قناة الأذن.