عن الوفاء …قصة العجوز وزوجته 

يُحكى أنه في يوم من الأيام كان هناك رجلًا عجوزًا يسير في الشارع مسرعًا، وبسبب أنه كان على عجلة من أمره قام بالاصطدام مع دراجة أحد الأطفال الصغار.

عندما اصطدم العجوز بالدراجة وقع الأرض، فقام بعض المارة برؤيته ونقلوه إلى المستشفى ، وعندما فحصه الطبيب المعالج رأى أنه العجوز تبدو عليه بعض معالم العجلة والإرتباك. فسأله مبتسما ليخبره العجوز أنه يريد أن ينهي العلاج حتى يسارع بالذهاب إلى زوجته لأنها تمكث منذ مدة في دار المسنين وحتى يتناول معها وجبة الغذاء. فطلب الطبيب من العجوز أن يتصل بزوجته هاتفيا ليخبرها بما حدث له.

وقال له الرجل العجوز أن زوجته مريضة منذ زمن طويل، كما أن هذا المرض قد نشأ عنه فقد في الذاكرة، بذلك جعلها لا تتذكر أي شيء ولا تعرفه هو نفسه.

ثم اندهش الطبيب من كلام الرجل العجوز، وقال له: “هي لا تذكرك، ولا تعرف من تكون، فلماذا إذًا تقوم بالذهاب إليها ومجالستها؟”

قال الرجل العجوز للطبيب: “نعم هي لا تذكرني ولا تعرف من أنا، ولكن ألا يكفي أنني أذكرها وأعرف من هي؟”

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