عن بعد.. إطلاق خدمة لتجديد جواز السفر البيومتري للجالية الجزائرية

تم، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمة لتجديد جواز السفر البيومتري عن بعد لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

وأشرف على إطلاق الخدمة كاتب الدولة، لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب. رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود. وسيتمكن المواطنون الجزائريون لأول مرة من تجديد جواز السفر عبر منصة الكترونية مؤمّنة تم تطويرها مع وزارة الداخلية.

وسيتم إطلاق هذه الخدمة في مرحلة أولى لفائدة المواطنين المسجلين لدى القنصلية العامة للجزائر بباريس على أن يتم تعميمها تدريجيا على باقي المراكز القنصلية.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السعيد سعيود، أن إطلاق هذه الخدمة يجسد التوجيهات السامية للرئيس الجمهورية. الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة العمومية. وبناء إدارة عصرية تعتمد على الرقمنة وتضع المواطن في صلب اهتماماتها أينما وجد.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس العناية الخاصة التي توليها الدولة الجزائرية لأفراد الجالية الوطنية بالخارج. باعتبارهم امتداداً طبيعياً للوطن وشريكاً أساسياً في مسيرته التنموية. مبرزاً أن الخدمة الجديدة ستساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة الطلبات وتخفيف الضغط على المصالح القنصلية.

كما أوضح الوزير أن المنصة الرقمية تم تطويرها وفق معايير متقدمة تضمن حماية المعطيات الشخصية. وتأمين تبادل المعلومات والحفاظ على موثوقية الوثائق السيادية للدولة. بما يوفر للمواطن خدمة رقمية آمنة وفعالة متاحة على مدار الساعة.

وأضاف سعيود أن إطلاق هذه الخدمة على مستوى القنصلية العامة للجزائر بباريس كمرحلة أولى. يندرج ضمن مقاربة تدريجية تهدف إلى تعميمها مستقبلاً عبر مختلف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. مع إخضاعها لعمليات تقييم وتطوير مستمرة بما يستجيب لاحتياجات الجالية الوطنية ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

كما تم، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إجراء ربط مباشر مع القنصلية العامة للجزائر بباريس. حيث جرى تقديم عرض تطبيقي حول سيرورة معالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية الجديدة. وتم بالمناسبة تسليم أول جواز سفر بيومتري تم تجديده عن بعد لفائدة أحد أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

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