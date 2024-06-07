عن طريق إستخدام السحر.. توقيف إمرأة بخنشلة تسرق المجوهرات

أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمل مجموعة خنشلة، بإمرأة تبلغ من العمر 40 سنة بتهمة النصب والاحتيال عن طريق السحر والشعوذة.

وحسب بيان ذات المصالح، العملية جاءت بناءا على شكوى من الضحايا مفادها تعرضهم لسرقة مجوهرات ومبلغ مالي من المنزل العائلي باستخدام طقوس السحر والشعوذة التي تمارسها المشتكى منها.

وعقب إستيفاء الإجراءات القانونية تم تفتيش المنزل العائلي للمشتبه فيها المنحدرة من ولاية مجاورة. أين تم العثور على المسروقات ومستلزمات وطلاسم وقصاصات مكتوب عليها تمائم تستخدم لهذا الغرض.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن إسترجاع مسروقات من الذهب والمتمثلة في 7 سلاسل ذهبية مختلفة الأحجام. وأيضا 6 أزواج لأقراط ذهبية مختلفة الأحجام والأنواع، 6 خواتم، 19 لويزة، فم حزام نسائي، سوارين من حجم كبير، 4 خلاخل، حقائب نسائية.

كما تم ضبط مبلغ مالي قدره 79000 دينار من عائدات ممارسة السحر والشعوذة. بالإضافة إلى العثور على طلاسم وقصاصات مكتوب عليها تمائم، مستحضرات وأعشاب تدخل في ممارسة طقوس السحر والشعوذة.

ليتم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيها وسيتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.