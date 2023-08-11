عن طريق خدمات التوصيل.. الإطاحة بعصابة سرقة السيارات بالدويرة

تمكنت وحدات الدرك الوطني بالدويرة الجزائر العاصمة من الإطاحة بعصابة خطيرة مختصة في سرقة السيارات والاعتداء على أصحابها من خلال استدراجهم عن طريق طلب خدمات التوصيل.

وحسب ما أفاد به بيان للدرك، فإن العملية التي تمت بالتنسيق مع أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسيدي سليمان. جاءت بعد تلقي مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055 من طرف أحد المواطنين الذي وقع ضحية هذه العصابة. حيث راودته شكوك حول الشخص الذي قام بنقله من خلال تصرفاته المشبوهة. بالإضافة كذلك إلى ملاحقتهم من طرف سيارة أخرى.

بعد ذلك، قام عناصر الدرك الوطني بتوزيع الأبحاث من طرف مركز العمليات بالمجموعة مع إخطار جميع السدود والدوريات العاملة. حيث تم في ظرف وجيز توقيف عناصر الشبكة والسيارة المشبوهة من طرف أحد الدوريات واقتيادهم إلى مقر الفرقة”.

ومكنت العملية من توقيف 3 أشخاص متورطين مع حل عدة قضايا كانت محل متابعة واسترجاع 4 سيارات مسروقة. وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع ولوحات ترقيم للمركبات وهمية تستعمل من طرف الشبكة في تنفيذ مختلف عمليات الاعتداء على أصحاب المركبات.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.