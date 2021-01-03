عن طريق ركلة جزاء.. بلايلي يسجل مجددا في الدوري القطري

واصل النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي التألق في دوري نجوم قطر مع فريقه قطر بتسجيله هدف جديد من ركلة جزاء.

نجم الخضر أضاف الهدف الثاني لفريقه ضد الغرافة في الدقيقة ال45+2 بمناسبة لقاء الجولة ال12.

ويعتبر هذا الهدف العاشر لابن مدينة وهران في دوري نجوم قطر هذا الموسم.

هذا كما قدم بلايلي تمريرة الهدف الأول الذي سجله أحمد فاضل في الدقيقة ال41.