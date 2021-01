عن طريق ركلة جزاء.. بلايلي يسجل مجددا في الدوري القطري

نجم الخضر أضاف الهدف الثاني لفريقه ضد الغرافة في الدقيقة ال45+2 بمناسبة لقاء الجولة ال12.

ويعتبر هذا الهدف العاشر لابن مدينة وهران في دوري نجوم قطر هذا الموسم.

هذا كما قدم بلايلي تمريرة الهدف الأول الذي سجله أحمد فاضل في الدقيقة ال41.

🇩🇿🎯 Assist Youcef Belaili ! Brilliant thru ball to open the scoring 🔥 #TeamDZ @DZfoot @DZfoot pic.twitter.com/8wbMbWeDVY

