عن طريق “فايبر”.. محرز يتيح الفرصة لمعجبيه للقائه والفوز بقميصه

أعلن تطبيق “فايبر” عن تنظيم لقاء حصري بين النجم الجزائري رياض محرز، ومعجبيه، والذي يمكنهم من الفوز بقميص قائد الخضر.

وأوضح تطبيق “فايبر” عبر بيان له، بأن اللقاء الحصري، سيجمع بمحر، بأربعة من معجبيه يتم انتقائهم بطريقة عشوائية.

وسيمكن هذا اللقاء، معجبي قائد الخضر، من طرح أسئلة عليه، والتعرف على شخصيته، قبل حصولهخم على قميص موقع من طرفه.

ويأتي هذا اللقاء الحصري، ضمن الشراكة الاسترانيجية، بين تطبيق “فايبر”، ونجم مانشستر سيتي، رياض محرز.

كما أوضح ذات البيان، أن هذا اللقاء الحصري سيقام في الجزائر العاصمة، شهر ديسمبر المقبل، بحضور الصحافة، وشركاء تطبيق “فايبر” بالجزائر.