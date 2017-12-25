عهد التميمي تواصل تحدي الصهاينة بابتسامة في وجه سجّانيها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو تظهر فيه المعتقلة الفلسطينية، عهد التميمي، خلال حضورها لجلسة محاكمة أمام محكمة صهيونية.

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وظهرت الفتاة، البالغة من العمر 16 عاما، لحظة دخولها إلى قاعة المحكمة، وهي مكبلة اليدين ومحاطة بعساكر صهاينة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت عهد، بعد انتشار شريط فيديو تظهر فيه مع فتاة أخرى، تتحديان جنود الإحتلال.

وتستمر المرأة في سؤال عهد عن صحتها، لترد الفتاة والابتسامة تعلو وجهها “الحمد الله”.

يشار إلى أن عهد دأبت منذ طفولتها على المشاركة في المظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي.