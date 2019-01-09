عواج: “أصريت على العودة للحمراوة وأتمنى تقديم الإضافة اللازمة”

أكد المستقدم الجديد لمولودية وهران، سيد أحمد عواج، أنه هو من سعى للعودة للفريق، رغم تمسك شبيبة الساورة بخدماته، مبديا أمله في تقديم الإضافة اللازمة للحمراوة.

وعقب أول حصة تدريبية شارك فيها رفقة فريقه الجديد القديم مولودية وهران، صرح سيد أحمد عواج، لتلفزيون “النهار”.

“رغم تمسك فريقي السابق شبيبة الساورة بخدماتي، أصريت على العودة هذا الموسم لمولودية وهران، واشتريت وثائقي من أجل ذلك”.

وأضاف: “انتابني شعور خاص عند دخولي أرضية الملعب الذي غبت عنه لمدة، لكن لم أجد صعوبة للإندماج مع التشكيلة، في أول حصة تدريبية”.

وتابع سيد أحمد عواج: “جئت لتقديم الإضافة اللازمة للفريق، وأطلب من الأنصار مساندتنا، ونحن بدورنا نعدهم بتحقيق نتائج ايجابية”.