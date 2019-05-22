عواج: “كنا رجال وحققنا الأهم أمام اتحاد العاصمة”

إعتبر مهاجم مولودية وهران، سيد أحمد عواج، أنّ فريقه حقّق الأهم أمس الثلاثاء، بتعادله بنتيجة 1-1، أمام اتحاد العاصمة.

وصرح عواج، لتلفزيون “النهار”: “اتحاد العاصمة، كان يريد الإحتفال باللقب، بالفوز علينا، لكننا كنا رجال فوق الميدان، وحققنا الأهم”.

وتابع مهاجم الحمراوة: “الفضل يعود للجماهير التي تنقلت معنا وساندتنا في هذه المباراة، إضافة للطاقم الفني والإداري للفريق”.

وفي نفس السياق، أضاف زميله، زكرياء منصوري: “حققنا نتيجة جيدة هنا في بولوغين، والآن تنتظرنا مباراة أخيرة أمام نصر حسين داي، لإنقاذ الفريق”.