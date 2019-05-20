عواج: “مولودية وهران لا يستحق المكانة التي يتواجد فيها”

أبدى لاعب مولودية وهران، سيد أحمد عواج، أسفه للوضعية التي يتواجد فيها فريقه حاليا، مؤكدا أنها ليست المكانة الحقيقية لهذا النادي.

وصرح سيد أحمد عواج، لتلفزيون “النهار”: “مولودية وهران فريق كبير لا يستحق اللعب على البقاء، ولا المركز الذي يتواجد فيه هذا الموسم”.

وأضاف: “لو ظهرنا منذ بداية الموسم بنفس العزيمة والرغبة التي لعبنا بها مبارياتنا الأخيرة، لكان بإمكاننا التنافس على البوديوم حاليا”.

وختم بخصوص مباراتهم المقبلة: “اتحاد العاصمة، سيتوّج باللقب في حال فوزه بالمباراة، لكن مولودية وهران يبقى فريق كبير”.