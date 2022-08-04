عواج يلتحق بالدوري السعودي

رسّم اللاعب الجزائري سيد أحمد عواج، انتقاله إلى الدوري السعودي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن نادي الألأنصار السعودي، الناطش في الدرجة الثانية، عبر صفحته الرسمية على “تويتر” عن تعاقده مع عواج.

كما رحب مسؤولي النادي السعودي، بلاعبهم الجزائري، متمنين له النجاح في تجربته الجديدة مع الفريق في الموسم الجديد

وسبق لسيد أحمد عواج التألق بألوان مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، مولودية وهران، شباب قسنطينة، وعديد الأندية الأخرى.