عوار:”إشراف الظاهرة مورينيو على تدريبي أمر لايمكن تفويته”

عبر الدولي الجزائري ، والوافد الجديد لصفوف نادي روما الإيطالي، حسام عوار، عن سعادته للعمل تحت إشراف المدرب العالمي جوزي مورينيو.

وأدلى نجم الخضر عوار، بتصريحات حصرية لموقع “كوريليي ديليو سبورت” الإيطالي، أمس الثلاثاء، والتي قال فيها:”قرار إنضمامي لروما أثر عليه المدرب مورينيو بشكل كبير”.

وأضاف عوار:”المدير العام ​​ تياغو بينتو كذلك لعب دورا فعالا في إختياري الإنضمام لروما، لأنه كان جاد في إهتمامه بخدماتي، وإشراف الظاهرة مورينيو على تدريبي أمر لايمكن تفويته”.

وتابع المتحدث:”المنافسة ستكون شديدة مع زميلي بيليغريني ولورينزو، ومثلما توقعت أن يوجد لاعبين جيدين في الفريق ويجب أن نلعب معا”.

وبخصوص المشاركة في كأس أمم إفريقيا مع الخضر قال عوار:”غيابي عن الفريق خلال كأس إفريقيا لن يؤثر عن مستوى الفريق نظرا لثراء التعداد، وفخور بإختياري الجزائر وسأعمل على إسعاد جمهورنا”.