عوار:”سعيد بالإنضمام لواحد من أكبر الأندية وسأعمل على تحقيق البطولات مع الإتحاد”

عبر اللاعب الدولي الجزائري، ونادي روما الإيطالي السابق، حسام عوار، عن سعادته بالإنضمام لناديه الجديد، إتحاد جدة السعودي.

وصرح اللاعب عوار، أمس الثلاثاء، في الفيديو التقديمي كلاعب جديد في نادي الإتحاد:”سعيد جدا بالإنضمام لواحد من أكبر الأندية وأتمنى الفوز بالبطولات”.

وأضاف عوار:”أنا هنا من أجل تحقيق البطولات، سأفعل كل شيء من أجل الجمهور، لأني أعرف أنهم ضمن أفضل الجماهير في العالم”.

وختم عوار بتوجيه رسالة لجمهور نادي الإتحاد:”نشوفكم في الجوهرة ( الملعب الخاص بنادي الإتحاد السعودي)”.