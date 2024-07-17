إعــــلانات
الرياضة

عوار:”سعيد بالإنضمام لواحد من أكبر الأندية وسأعمل على تحقيق البطولات مع الإتحاد”

بقلم فيصل زيان بوزيان
عوار:”سعيد بالإنضمام لواحد من أكبر الأندية وسأعمل على تحقيق البطولات مع الإتحاد”
  • 125
  • 0

عبر اللاعب الدولي الجزائري، ونادي روما الإيطالي السابق، حسام عوار، عن سعادته بالإنضمام لناديه الجديد، إتحاد جدة السعودي.

وصرح اللاعب عوار، أمس الثلاثاء، في الفيديو التقديمي كلاعب جديد في نادي الإتحاد:”سعيد جدا بالإنضمام لواحد من أكبر الأندية وأتمنى الفوز بالبطولات”.

وأضاف عوار:”أنا هنا من أجل تحقيق البطولات، سأفعل كل شيء من أجل الجمهور، لأني أعرف أنهم ضمن أفضل الجماهير في العالم”.

وختم عوار بتوجيه رسالة لجمهور نادي الإتحاد:”نشوفكم في الجوهرة ( الملعب الخاص بنادي الإتحاد السعودي)”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/9UcCn
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر