عوار:”مغادرة الكان من الباب الضيق خيبة كبيرة !”

وجه اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار، اليوم الجمعة، رسالة إعتذار للشعب الجزائري.

بعد إقصاء المنتخب الوطني المُر من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

وكتب عوار، عبر حسابه الرسمي بـ”الأنستغرام”:”إرتداء قميص المنتخب الوطني يُعد مسؤولية كبيرة وشرف”.

وأضاف عوار:”الخروج من الباب الضيق أثناء الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني يعد خيبة أمل كبيرة، نقدم إعتذاراتنا أمام الملايين من الجزائريين عن خيبة الأمل هذه، لأنهم يستحقون الأفضل”.

وتابع المتحدث:”لايزال من الصعب تقبل الإقصاء، وأمامنا دين بإعادة هذه الألوان المقدسة إلى القمة، علينا تسديده”.

وختم عوار:”نشكركم على دعمكم الذي لا ينقطع، شكرا على كل رسائلكم، شكرا لكل شعبنا الذي تنقل بقوة إلى الكوت ديفوار لتشجيعنا”.

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