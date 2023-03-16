عوار:”وُلدت وترعرعت بفرنسا لكن الجزء الأكبر مني هو أنني جزائري”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث الوافد الجديد للمنتخب الوطني، حسام عوار، عن فخره باختيار تمثيل المنتخب الوطني، في قادم الاستحقاقات.
وصرح عوار لقناة الفاف عبر اليوتوب:”يعلم الجميع أنني أمتلك جزءا فرنسيا، كونني وُلدت وترعرعت هناك، ولكن الجزء الكبير مني جزائري، الشيء الذي تربيت عليه في المنزل”.
وأضاف الوافد الجديد للمنتخب الوطني عوار:”كل الأمور جرت عاديا ، عندما كنت أقضي عطلتي بالجزائر، بعدها تلقيت مكالمة من رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم”.
وتابع حسام عوار:”كشف لي رئيس الفاف عن رغبته هو والناخب الوطني، في التحاقي بصفوف المنتخب الوطني، طالما كانت هناك إمكانية التحاقي”.
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