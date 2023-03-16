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الرياضة

عوار:”وُلدت وترعرعت بفرنسا لكن الجزء الأكبر مني هو أنني جزائري”

بقلم فيصل زيان بوزيان
عوار:”وُلدت وترعرعت بفرنسا لكن الجزء الأكبر مني هو أنني جزائري”
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تحدث الوافد الجديد للمنتخب الوطني، حسام عوار، عن فخره باختيار تمثيل المنتخب الوطني، في قادم الاستحقاقات.

وصرح عوار لقناة الفاف عبر اليوتوب:”يعلم الجميع أنني أمتلك جزءا فرنسيا، كونني وُلدت وترعرعت هناك، ولكن الجزء الكبير مني جزائري، الشيء الذي تربيت عليه في المنزل”.

وأضاف الوافد الجديد للمنتخب الوطني عوار:”كل الأمور جرت عاديا ، عندما كنت أقضي عطلتي بالجزائر، بعدها تلقيت مكالمة من رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم”.

وتابع حسام عوار:”كشف لي رئيس الفاف عن رغبته هو والناخب الوطني، في التحاقي بصفوف المنتخب الوطني، طالما كانت هناك إمكانية التحاقي”.

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