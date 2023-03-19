عوار: “أتفهم الانتقادات وجاهز لمواجهتها”

أبدى الدولي الجزائري، حسام عوار، تقبله للانتقادات التي طالته بعد ترسيم التحاقه بالخضر، مؤكدا استعداده لمواجهتها.

وصرح عوار، في حوار خص به قناة “TF1” الفرنسية: “أتفهم الانتقادات الموجة لي، وأن على استعداد لمواجهتها”.

كما أضاف الوافد الجديد للخضر: “الأمور سارة على هذا النحو، إنه خياري، وان مستعد لمواجهة الانتقادات”.

يذكر أن حسام عوار، تعرض لصافرات الاستهجان، خلال مشاركته في المباراة الأخيرة لناديه ليل، بسبب التصريحات التي أدلى بها، عقب تغيير جنسيته الرياضة، وتفضيله اللعب للخضر.